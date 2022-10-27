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Bursa'da eğlence merkezinde havaya rastgele ateş açıp kaçtılar

Bursa'da eğlence merkezinde havaya rastgele ateş açıp kaçtılar

Bursa’da bir eğlence merkezine gelen şahıslar herkesin içinde pompalı tüfek ile havaya rastgele ateş açtılar. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.