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    Bursa'da eğlence merkezinde havaya rastgele ateş açıp kaçtılar

    Bursa’da bir eğlence merkezine gelen şahıslar herkesin içinde pompalı tüfek ile havaya rastgele ateş açtılar. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
    • 27.10.2022 - 06:42
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    Bursa'da eğlence merkezinde havaya rastgele ateş açıp kaçtılar

    Bursa'da Nilüfer İlçesi, Nilüfer Hatun Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezinde, kimlikleri henüz bilinmeyen iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.

    Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı

    Sözlü tartışmanın büyümesiyle şüphelilerden biri aracından aldığı pompalı tüfekle eğlence merkezinin ortasında havaya rastgele ateş açtı.

    Eğlence merkezindeki vatandaşlar endişe içinde kaçarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

    Bursa'da eğlence merkezinde havaya rastgele ateş açıp kaçtılar - Video

    Bursa da eğlence merkezinde havaya rastgele ateş açıp kaçtılar #1

    Polis kaçan şahısları arıyor

    İHA'nın haberine göre ortalığı savaş alanına çeviren şahıslar, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, dehşet anları vatandaşların amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Polis, bölgede inceleme yaparak şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

    Bursa da eğlence merkezinde havaya rastgele ateş açıp kaçtılar #2

    Bursa da eğlence merkezinde havaya rastgele ateş açıp kaçtılar #3

    Bursa da eğlence merkezinde havaya rastgele ateş açıp kaçtılar #4

    Bursa da eğlence merkezinde havaya rastgele ateş açıp kaçtılar #5


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