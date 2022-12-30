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    Bursa'da ehliyetsiz sürücü: Ekmek almaya gidiyordum

    Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince yılbaşı öncesi yapılan uygulamada durdurulan aracın ehliyetsiz sürücünün savunması şaşırttı.
    • 30.12.2022 - 00:53
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    Bursa'da ehliyetsiz sürücü: Ekmek almaya gidiyordum

    Yılbaşına sayılı günler kala, emniyet ekipleri denetimleri sıkılaştırdı.

    İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesinde "Huzur İnegöl" uygulanması yaptı.

    Ahmet Türker Çevre Yolu üzerinde yapılan uygulamada araçlar didik didik arandı. Sürücülerin GBT sorgulamaları yapıldı.

    Ehliyetsiz yakalandı

    Uygulama sırasında polis ekipleri, şüphelendikleri 16 Y 2712 plakalı otomobili durdurdular. 17 yaşındaki sürücü Bilal Y.'nin alkol testi yapılırken, ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

    "Ekmek almaya gidiyorduk"

    Bagaj aramasında çanta içinde yüklü miktarda paranın bulunduğu aracın sürücüsü Bilal Y. (17), "Ehliyetim yok ağabey. Ekmek almaya gidiyorduk" dedi. Paraların ise babasına ait olduğu tespit edildi.

    İHA'nın haberine göre, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı. Araç, sahibine teslim edildi.

    Bursa da ehliyetsiz sürücü: Ekmek almaya gidiyordum #1

    Bursa da ehliyetsiz sürücü: Ekmek almaya gidiyordum #2

    Bursa da ehliyetsiz sürücü: Ekmek almaya gidiyordum #3

    Bursa da ehliyetsiz sürücü: Ekmek almaya gidiyordum #4

    Bursa da ehliyetsiz sürücü: Ekmek almaya gidiyordum #5


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