Bursa'da ehliyetsiz sürücü polis aracına vurdu

İnegöl ilçesinde polis ekiplerin "dur" ihtarına uymadan kaçan sürücü, 30 metre ilerdeki polis otosuna çarptı. Yakalanan şahsın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devriyede olan polis ekipleri seyir halindeyken trafik kurallarına aykırı davranışlar yapan 16 ANG 053 plakalı otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundu.

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı.

KAÇAN SÜRÜCÜ POLİS OTOSUNA ÇARPARAK DURDU

Ara sokaklara girerek kaçmaya çalışan sürücünün peşine çok sayıda ekip düştü. Hızla kaçan sürücü 30 kilometre kovalamaca sırasında polis ekiplerince önü kesilerek durdurulmak istendi.

Kaçmaya çalışan araç, polis otosuna çarparak durabildi. Kaza sonucu duran araçtaki sürücü Güven E.(32) ve 3 arkadaşı, polis ekiplerince yakalanarak, etkisiz hale getirildiler.

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EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan inceleme sonucu sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL, dur ihtarına uymamaktan 314 TL, hatalı şerit değiştirmeden 314 TL cezai işlem uygulandı.

Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sürücü ve arkadaşları ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler.