Bursa'da ehliyetsiz sürücü polise ağabeyinin kimliğini verince ceza yedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik denetimi yapan polis ekiplerine ağabeyinin kimliğini veren ehliyetsiz sürücüye 3 bin 674 lira cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda trafik denetimi yapan polis ekipleri, 11 AG 232 plakalı otomobili durdurdu.

GBT sorgulaması sırasında kendini Fırat A. ismiyle tanıtan sürücü, kimliğinin yanında olmadığını belirtti. Sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, sürücüye kimliğinin fotoğrafını cep telefonuna mesajla gönderilmesini istedi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, POLİS AĞABEYİNİN KİMLİĞİNİ VERDİ

Gönderilen kimlikteki fotoğrafa bakan polis ekipleri, fotoğrafın sürücüye benzemediğini fark etti. Bunun üzerine sosyal medya hesabını açmasını isteyen polis ekipleri, sürücüyle kimlikteki kişinin isminin farklı olduğunu tespit etti.

Yapılan sorgulamada ağabeyinin kimliğini ibraz ettiği öğrenilen sürücünün isminin Serdar A. (18) olduğunu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

4 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 lira cezai işlem uygulanan Serdar A., yanlış kimlik göstererek, kamu görevlisine yalan beyanda bulunduğu için ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

















