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    Bursa'da ehliyetsiz yakalanan sürücü polise yalvardı

    İnegöl ilçesinde trafik polisleri denetim yaptığı sırada, şüphelendiği kamyoneti durdurdu. Sürücünün ehliyeti olmadığını tespit eden ekipler cezai işlem uygulayarak, kamyoneti trafikten men etti.
    • İHA
    • 26.08.2021 - 22:40
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 22:52
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    Bursa'da ehliyetsiz yakalanan sürücü polise yalvardı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri denetimlerde bulundu.

    Kontrollerin devam ettiği sırada ekipler, şüphelendikleri kamyoneti durdurdu.

    Yapılan denetimde sürücünün ehliyeti ile aracın muayenesi olmadığı ve farlarının yanmadığı tespit edildi.

    Bursa da ehliyetsiz yakalanan sürücü polise yalvardı #1

    KAMYONET TRAFİKTEN İHRAÇ EDİLDİ

    Muayenesi olmayan sürücüye 652 TL, araç farlarının yanmamasından 144 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı. Araç trafikten men edildi.

    Cezai işlem uygulanan sürücü Doğuş E. (28), polis ekiplerine "Kurban olayım yapma, ayağını öpeyim. Ara sokakta park edip gideceğim. 1 ay önce de kaza yaptım abi. Yapma abi" diyerek yalvardı.

    Bursa'da ehliyetsiz yakalanan sürücü polise yalvardı VİDEO

    Bursa da ehliyetsiz yakalanan sürücü polise yalvardı #2

    Bursa da ehliyetsiz yakalanan sürücü polise yalvardı #3

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