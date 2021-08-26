Bursa'da ehliyetsiz yakalanan sürücü polise yalvardı
İnegöl ilçesinde trafik polisleri denetim yaptığı sırada, şüphelendiği kamyoneti durdurdu. Sürücünün ehliyeti olmadığını tespit eden ekipler cezai işlem uygulayarak, kamyoneti trafikten men etti.
- İHA
- 26.08.2021 - 22:40
- Güncelleme : 26.08.2021 - 22:52
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri denetimlerde bulundu.
Kontrollerin devam ettiği sırada ekipler, şüphelendikleri kamyoneti durdurdu.
Yapılan denetimde sürücünün ehliyeti ile aracın muayenesi olmadığı ve farlarının yanmadığı tespit edildi.
KAMYONET TRAFİKTEN İHRAÇ EDİLDİ
Muayenesi olmayan sürücüye 652 TL, araç farlarının yanmamasından 144 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı. Araç trafikten men edildi.
Cezai işlem uygulanan sürücü Doğuş E. (28), polis ekiplerine "Kurban olayım yapma, ayağını öpeyim. Ara sokakta park edip gideceğim. 1 ay önce de kaza yaptım abi. Yapma abi" diyerek yalvardı.
Bursa'da ehliyetsiz yakalanan sürücü polise yalvardı VİDEO