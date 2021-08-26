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Bursa'da ehliyetsiz yakalanan sürücü polise yalvardı

Bursa'da ehliyetsiz yakalanan sürücü polise yalvardı

İnegöl ilçesinde trafik polisleri denetim yaptığı sırada, şüphelendiği kamyoneti durdurdu. Sürücünün ehliyeti olmadığını tespit eden ekipler cezai işlem uygulayarak, kamyoneti trafikten men etti.