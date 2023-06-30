Bursa'da elektrik akıma kapılan 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

DHA
Bursa'da yaşanılan olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı..
Saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Gürgen Sokak'taki bir evde meydana gelen olayda, prize takılı telefonun şarj aletini çıkarmak isteyen 6 yaşındaki Aden Nur T., bir anda elektrik akımına kapıldı.
Durumu fark eden ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık durumu iyi
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aden Nur T., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aden'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.