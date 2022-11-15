Petrol
92.5
-0.03%
Euro
19.2003
-0.11%
Dolar
18.5867
-0.09%
Altın
1.058
-0.19%
Borsa
4570
2.57%
Bitcoin
317.057
0.97%
BTXN Coin
6.79
11.31%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Bursa'da elektrikli bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

    Bursa'da meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
    • 15.11.2022 - 02:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da elektrikli bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde 22.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Muhammed Arabi Elraci(18) yönetimindeki elektrikli bisiklete, Cangül sokaktan aniden çıkan sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 AFS 224 plakalı hafif ticari araç çarptı.

    Sürücü 10 metre sürüklendi

    Çarpmanın etkisiyle devrilerek 10 metre sürüklenen elektrikli bisikletten düşen sürücü yaralandı.

    Bisikletliye çarpan hafif ticari aracın sürücüsü, düşürdüğü plakasını bırakıp aracıyla kaçarak kayıplara karıştı.

    Bursa da elektrikli bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı #1

    Çeşitli yerlerinde kırıklar var

    Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenildi.

    Bursa'da elektrikli bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı - Video

    Bursa da elektrikli bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı #2

    Araç sürücüsü olay yerinden kaçtı

    Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elektrikli bisiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle sürüklendiği, araç sürücüsünün kaçtığı görüldü.

    Bursa da elektrikli bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı #3

    Polis sürücünün peşinde

    İHA'nın haberine göre, olay yerine Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, kaçan sürücünün ön plakasından aracı tespit ettiler. Polis ekipleri kaçan sürücüyü arıyor.

    Bursa da elektrikli bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı #4


    Taksim İstiklal Caddesi'ndeki saldırgan yakalandı mı? Patlamayı kim yaptı? Bakan Soylu'dan yeni açıklama!
    Gündem

    Taksim İstiklal Caddesi'ndeki saldırgan yakalandı mı? Patlamayı kim yaptı? Bakan Soylu'dan yeni açıklama!

    Reha Muhtar vasiyetini açıkladı
    Magazin

    Reha Muhtar vasiyetini açıkladı

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Görüş Bildir