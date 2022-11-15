Bursa'da elektrikli bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı
- 15.11.2022 - 02:35
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 22.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Muhammed Arabi Elraci(18) yönetimindeki elektrikli bisiklete, Cangül sokaktan aniden çıkan sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 AFS 224 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Sürücü 10 metre sürüklendi
Çarpmanın etkisiyle devrilerek 10 metre sürüklenen elektrikli bisikletten düşen sürücü yaralandı.
Bisikletliye çarpan hafif ticari aracın sürücüsü, düşürdüğü plakasını bırakıp aracıyla kaçarak kayıplara karıştı.
Çeşitli yerlerinde kırıklar var
Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenildi.
Bursa'da elektrikli bisikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı - Video
Araç sürücüsü olay yerinden kaçtı
Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elektrikli bisiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle sürüklendiği, araç sürücüsünün kaçtığı görüldü.
Polis sürücünün peşinde
İHA'nın haberine göre, olay yerine Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, kaçan sürücünün ön plakasından aracı tespit ettiler. Polis ekipleri kaçan sürücüyü arıyor.