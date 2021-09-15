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    Bursa'da emniyet ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor

    Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapılan denetimlerde 3 kişi tutuklandı, 16 kişi hakkında işlem yapıldı.
    • İHA
    • 15.09.2021 - 17:17
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 17:22
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    Bursa'da emniyet ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor

    Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede son günlerde denetimleri sıklaştırdı.

    Operasyonlarda 3 kişi tutuklanırken, 16 kişi hakkında işlem yapıldı.

    UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNDEN İŞLEM YAPILDI

    Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 3 kişiye uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. ve G.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bursa da emniyet ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor #1

    ARAMALARDA ESRAR, BONZAİ, METAMFETAMİN VE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

    13 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 3 kilogram 18 gram Hint keneviri (esrar), 145,15 gram sentetik kannobioid (Bonzai), 19 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 1 kişiye ise tombala çektirmek suretiyle kumar oynatmaktan adli işlem yapıldı.

    Ayrıca 8 yıldır firarî durumda bulunan, hakkında birçok suçtan aranma kararı ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. isimli şüphrli yakalanarak cezaevine teslim edildi. Polis ekiplerinin, toplumun huzurunu bozan şahıslara yönelik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

    Bursa da emniyet ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor #2

    Bursa da emniyet ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor #3

    Bursa da emniyet ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor #4

    Bursa da emniyet ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor #5

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