Bursa'da engelli vatandaşı halatla çekti

Bir moto kurye, dondurucu soğukta engelli aracının aküsü biten ve yolda kalan engelli vatandaşın aracını motosikletine halatla bağlayarak gideceği yere kadar götürdü.

Görüntüler, Bursa'nın Kestel ilçesinden…

İlçedeki bir dönerci dükkanında moto kuryelik yapan Taner Bozkurt, Esentepe Mahallesi'ne bir sipariş götürdü.

Daha sonra dükkana geri dönmek için hareket eden Bozkurt, rampanın başında engelli bir vatandaşın aracının yolda kaldığını gördü ve yanına gitti.

“İNSANLIK ÖLMEMİŞ”

Eksi 3 derece soğukta aracının aküsü bittiği için engelli vatandaşın yolda kaldığını öğrenen Bozkurt, o aracı halatla motosikletine bağladı.

Bozkurt, engelli vatandaşı yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki evine bıraktı.

Taner Bozkurt'un bu hareketi “insanlık ölmemiş” dedirtti.

ÖVGÜLER YAĞDI

Öte yandan bu sıcak görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle, vatandaşlar Taner Bozkurt'a övgüler yağdırdı.

Taner Bozkurt, “'TOKİ bölgesine sipariş götürdükten sonra rampanın başında engelli bir ağabeyimizin aracıyla yolda kaldığını gördüm. Ben de halat ile aracı motosiklete bağlayarak ağabeyi gideceği yere kadar götürdüm. Bence çok bir şey yapmadım, olması gerekeni yaptım. İnsanların birbirine karşı yardımsever olması gerek.” dedi.