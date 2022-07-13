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    Bursa'da eniştesine bıçakla saldırdı: 1 yaralı

    Bursa'da eniştesiyle tartışma yaşayan Emirhan K., eniştesini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Emirhan K. olayın ardından gözaltına alındı.
    • 13.07.2022 - 04:31
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    Bursa'da eniştesine bıçakla saldırdı: 1 yaralı

    Bursa'da saat 00.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi 5. Derya sokakta, Emirhan K. eniştesi olan Mehmet G. (30) ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

    Eniştesini bıçakladı

    Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Emirhan K. yanında bulundurduğu bıçak ile eniştesini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

    Bursa da eniştesine bıçakla saldırdı: 1 yaralı #1

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet G.'ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Bursa da eniştesine bıçakla saldırdı: 1 yaralı #2

    Saldırgan gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, eniştesini bıçaklayan Emirhan K. ise olaydan kısa bir süre sonra kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Bursa da eniştesine bıçakla saldırdı: 1 yaralı #3


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