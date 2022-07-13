Bursa'da eniştesine bıçakla saldırdı: 1 yaralı

Bursa'da eniştesiyle tartışma yaşayan Emirhan K., eniştesini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Emirhan K. olayın ardından gözaltına alındı.

Bursa'da saat 00.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi 5. Derya sokakta, Emirhan K. eniştesi olan Mehmet G. (30) ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

Eniştesini bıçakladı

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Emirhan K. yanında bulundurduğu bıçak ile eniştesini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.





Yaralı hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet G.'ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.





Saldırgan gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre, eniştesini bıçaklayan Emirhan K. ise olaydan kısa bir süre sonra kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.



