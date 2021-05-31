Bursa’da erik ağacının dalına not bıraktı: Borcum var ise IBAN atın

Erik tarlasında bulunan ağaçtaki not, tarla sahibini ve çalışanları hayrete düşürdü. Canı çektiği için ağaçtan erik yiyen bir kişi cep telefonunu bırakarak, "Borcum var ise IBAN atın" notunu yazdı.

Hasat döneminin başlamasıyla Bursa’nın İznik-Çakırca yolu üzerindeki erik bahçesine giden Fatih Seyhan, buradaki bir ağacın dalına bantla yapıştırılarak asılmış bir not buldu.

Kağıtta yazanlar ise tarla sahibini hayrete düşürdü.

“BORCUM VAR İSE IBAN ATIN”

Notun üzerinde "Merhabalar bu bahçenin sahibi. Ağaçtan 1-1,5 kilo erik aldım. Allah ölmüşlerinizin ruhuna rahmet versin. Ekenin de bakanın da helal etmesini isterim. Borcum var ise IBAN atın. Tır'cı İzmirli. Teşekkür ederim." yazıldığı belirtildi.

“HAKKIM HELAL OLSUN”

Hayret içerisinde notu okuyan çiftçi Seyhan, “Hakkım sonuna kadar helal olsun. Dürüst bir adammış. Çalmamış. Telefon numarasını bile yazmış. Aradım ama ulaşamadım. Gördüğünde geri arayacaktır. Herkes istediği kadar erik alsın, helal olsun. Bu dünyada iyi insanlar halen var.” dedi.