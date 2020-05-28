Bursa'da erkek arkadaşının kafasında içki şişesi kırdı

Alkol alırken tartıştığı erkek arkadaşının kafasında içki şişesi kıran kadın, ardından da bıçakladı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Derya P. (34), erkek arkadaşı Engin G. (47) ile birlikte marketten içki aldı.

İkili, Engin G.'ye ait eve giderek birlikte alkol alırken, bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

İÇKİ ŞİŞESİNİ KAFASINDA KIRIP, BIÇAKLADI

Derya P., sinirlenip elinde bulunan içki şişesini erkek arkadaşı Engin G.’nin kafasında kırdıktan sonra mutfağa gitti.

Aldığı bıçakla geri dönen kadın, erkek arkadaşını karnından bıçakladı.

Tartışma seslerini duyan komşular, olayı polis ekiplerine bildirirken, kadın kendisini odaya kilitledi.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerine, yatak odasına kendisini kilitleyen Derya P., dışarı çıkmayacağını söyledi.

Polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu kapı kilidini açarak ekiplere teslim olan Derya P., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Engin G. ise ambulans ile hastaneye sevk edildi.

"KENDİME GELDİĞİMDE KARAKOLDAYDIM"

Derya P., emniyette verdiği ifadesinde, “Engin ile buluşmak için sözleşmiştik. Marketten alkol aldıktan sonra evine gittik. Tartışmaya başladığımız anı ve tartışma sebebimizi hatırlamıyorum. Çok alkol içmiştik, kendime geldiğimde karakoldaydım.” dedi.

Derya P., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.