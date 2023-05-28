Bursa’da erkek cesedi bulundu Bursa’da Murat Tok’a ait olduğu belirlenen ceset bir sokakta bulundu. Ceset, incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHA Bursa’nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Muhittin Kırcal sokak üzerinde gece saat 01.00 sıralarında yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Cesedi yol kenarında bulundu Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Murat Tok (43) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayı araştırıyor Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Tok’un cesedi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturmalarına devam ediyor.