Bursa’da erkek cesedi bulundu

İHA
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Muhittin Kırcal sokak üzerinde gece saat 01.00 sıralarında yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Cesedi yol kenarında bulundu
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Murat Tok (43) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis olayı araştırıyor
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Tok’un cesedi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturmalarına devam ediyor.