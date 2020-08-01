Ortak kullandıkları su faturası yüzünden çıkan kavgada darp edilen 66 yaşındaki şahıs, hastanede 1 haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde V.T. (48) karşı komşusu İsmet Oruç (66) ile ortak kullandıkları su faturası yüzünden tartışmaya başladı.

Ortak faturayı "Neden ödemedin" diye çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

İsmet Oruç, kavga sırasında kuru sıkı silahla V.T.'ye ateş etti ancak darp edilmekten kurtulamadı.

Aldığı darbeler ile yaralanan adam fenalaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmet Oruç'u Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bursa'da fatura yüzünden komşusunun darbettiği adam öldü VİDEO



1 HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Darp edildikten sonra fenalaşan Oruç, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oruç'un ölümünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri V.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

V.T.'nin İnegöl ilçesine giderek burada saklandığını öğrenen ekipler, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bilgi verdi. Şüpheli V.T. saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen V.T., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAVGA KAMERALARA YANSIDI

V.T. ve İsmet Oruç'un su faturası yüzünden tartışarak kavga ettiği o anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Darp edildikten sonra fenalaşan İsmet Oruç'un kavga sırasında kuru sıkı tabanca ile ateş ettiği, V.T.'nin ise Oruç'u darp ettiği görülüyor.