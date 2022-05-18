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    Bursa'da freni boşalan kamyon 9 aracı biçti

    Bursa'da un indirmek için park eden ve daha sonra freni boşalan kamyon 9 aracı biçti. Kamyonun biçtiği araçlardan birinin sahibi ise aracını kurtarmak isterken az daha canından oluyordu.
    • 18.05.2022 - 00:26
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 00:29
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    Bursa'da freni boşalan kamyon 9 aracı biçti

    Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 16 TA 101 plakalı kamyon, fırına un indirmek park etti.

    9 araca çarparak durabildi

    Un indirildiği sırada freni boşalan kamyon, süratli bir şekilde önce bir iş yerinin tabelasına çarptı, daha sonra ise 1’i motosiklet olmak üzere 9 araca çarparak durabildi.

    Çevredeki vatandaşlar ise film izler gibi olay yerinde olan biteni izledi.

    Bursa'da freni boşalan kamyon 9 aracı biçti VİDEO

    Bursa da freni boşalan kamyon 9 aracı biçti #1

    Kaza anı kameraya yansıdı

    İHA'nın haberine göre, kazada şans eseri herhangi bir yaralanan olmazken kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde araç sahibinin freni boşalan kamyonun gelişini gördüğü ve aracına binmeye çalışarak kurtarmak istedi. Ama süratli gelen kamyon aracını biçtiği görüldü.

    Bursa da freni boşalan kamyon 9 aracı biçti #2

    Bursa da freni boşalan kamyon 9 aracı biçti #3

    Bursa da freni boşalan kamyon 9 aracı biçti #4

    Bursa da freni boşalan kamyon 9 aracı biçti #5

    Bursa da freni boşalan kamyon 9 aracı biçti #6

    Bursa da freni boşalan kamyon 9 aracı biçti #7

    Bursa da freni boşalan kamyon 9 aracı biçti #8

    Bursa da freni boşalan kamyon 9 aracı biçti #9

    Bursa da freni boşalan kamyon 9 aracı biçti #10

    Bursa da freni boşalan kamyon 9 aracı biçti #11

    Bursa da freni boşalan kamyon 9 aracı biçti #12


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