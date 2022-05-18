Bursa'da un indirmek için park eden ve daha sonra freni boşalan kamyon 9 aracı biçti. Kamyonun biçtiği araçlardan birinin sahibi ise aracını kurtarmak isterken az daha canından oluyordu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 16 TA 101 plakalı kamyon, fırına un indirmek park etti.

9 araca çarparak durabildi

Un indirildiği sırada freni boşalan kamyon, süratli bir şekilde önce bir iş yerinin tabelasına çarptı, daha sonra ise 1’i motosiklet olmak üzere 9 araca çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşlar ise film izler gibi olay yerinde olan biteni izledi.

Bursa'da freni boşalan kamyon 9 aracı biçti VİDEO

Kaza anı kameraya yansıdı

İHA'nın haberine göre, kazada şans eseri herhangi bir yaralanan olmazken kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde araç sahibinin freni boşalan kamyonun gelişini gördüğü ve aracına binmeye çalışarak kurtarmak istedi. Ama süratli gelen kamyon aracını biçtiği görüldü.









































