Bursa'da gaz yağı içen 2 yaşındaki çocuğun durumu ağır

DHA
Saat 20.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi, 1. Aydın Sokak’ta meydana gelen olayda, eEvde oyun oynayan 2 yaşındaki Alparslan D., salondaki masada bulunan şamdandaki gaz yağını içti.
Hastaneye kaldırıldı
Bir süre sonra fenalaşan minik çocuk, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Alparslan D., buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Durumu ciddiyetini koruyor
Tedaviye alınan minik çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.