Bursa'da gaz yağı içen 2 yaşındaki çocuğun durumu ağır
DHA

Saat 20.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi, 1. Aydın Sokak’ta meydana gelen olayda, eEvde oyun oynayan 2 yaşındaki Alparslan D., salondaki masada bulunan şamdandaki gaz yağını içti.

Hastaneye kaldırıldı

Bir süre sonra fenalaşan minik çocuk, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Alparslan D., buradaki ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa'da gaz yağı içen 2 yaşındaki çocuğun durumu ağır

Durumu ciddiyetini koruyor

Tedaviye alınan minik çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.