Bursa’da gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Bursa’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O. gece kulübüne girmek istedi.

Tartışmada silah ateşlendi

Çalışanlar girmelerine izin vermeyince tartışma çıktı.

Tartışma sırasında gece kulübünün güvenlik görevlisi Güçlü Ş. E., yanında bulunan silahla Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O.'ya ateş etmeye başladı.

Çağlar B. de güvenlik görevlisi Güçlü Ş. E.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kavgada Yasin K., Gökhan Kılıç, Muhammet O. ve Güçlü Ş. E. yaralandı.

Bir kişi yaşamını yitirdi

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı Gökhan Kılıç'ın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şüpheli yakalandı

Muhammet O.'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli Çağlar B., olay yerinden yaklaşık 500 metre ileride polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)