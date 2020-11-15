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    Bursa'da gelin alma töreninde 'koronavirüs bayramı'

    Bursa'da bir sokakta gelin alma töreninde halay çeken onlarca kişi, mesafe ve maske kuralını hiçe saydı.
    • İHA
    • 15.11.2020 - 00:16
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    Bursa'da gelin alma töreninde 'koronavirüs bayramı'

    Koronavirüs salgını nedeniyle düğünler ve toplu organizasyonların süresi 1 saate indirilmişti.

    MASKE YOK, MESAFE YOK

    Bursa’da bir sokaktaki gelin alma töreninde ne sosyal mesafe kuralına ne de maske kuralına uyulduğu görüldü.

    ONLARCA KİŞİ, İÇİÇE HALAYDA

    Gelin alma törenine katılanlar uyarılara aldırış etmeden sokak ortasında halay çekip saatlerce eğlendi.

    Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayınlandı. Onlarca kişinin halay çektiği anlar dakikalarca devam etti.

    Bursa da gelin alma töreninde koronavirüs bayramı #1

    Bursa da gelin alma töreninde koronavirüs bayramı #2

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