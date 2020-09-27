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    Bursa'da gelin almaya giden kalabalığın içinde ateş açtılar

    Gelin almak için sokakta toplanan kalabalık grubun içerisinden iki kişi, elindeki tabanca ile havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 27.09.2020 - 11:44
    • Güncelleme : 27.09.2020 - 11:44
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    Bursa'da gelin almaya giden kalabalığın içinde ateş açtılar

    Dün öğle saatlerinde, Bursa merkez Osmangazi ilçesi Gümüştepe Mahallesi’nde erkek tarafı bir grup, kız almak için gelinin evinin bulunduğu sokağa girdi.

    Gelin ve damat, süslenen araca binmeden önce bir süre oynadı. Bu sırada gruptaki 2 kişi, bellerinden çıkardıkları tabancalarla kalabalığa aldırış etmeden havaya ateş etmeye başladı.

    KORKULU ANLAR YAŞATTILAR

    İkili, şarjörlerdeki mermiler bitince araçlarına bindi. Ateş edildiği sırada balkonda bulunanlar ise korku yaşadı.

    Bursa'da gelin almaya giden kalabalığın içinde ateş açtılar ViDEO

    SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

    Bu anlar, mahalleli tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

    POLİS 2 KİŞİYİ ARIYOR

    Görüntüleri izleyenler, tepki gösterirken, polis, ateş eden 2 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

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