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Bursa'da gelin almaya giden kalabalığın içinde ateş açtılar

Bursa'da gelin almaya giden kalabalığın içinde ateş açtılar

Gelin almak için sokakta toplanan kalabalık grubun içerisinden iki kişi, elindeki tabanca ile havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.