Bursa'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.

Bursa'nın Demirtaş mevkii Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Geri dönüşüm tesisinin kağıt ve plastik hurdaların toplandığı depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen alevler çevrede korku ve paniğe sebep olurken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Depo kullanılamaz hale geldi

İHA'nın haberine göre, yangında can kaybı yaşanmazken geri dönüşüm deposu kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için polis ekipleri inceleme başlattı.

Bursa’da geri dönüşüm deposunda yangın VİDEO