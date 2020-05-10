Bursa'da gökyüzünden annelere gül bıraktı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kahramanmaraş'ta oturan annesini göremeyen şahıs, gökyüzünden gül dağıtarak, Anneler Günü'nü kutladı.

Bursa'da, 3 yıldır sportif havacılıkla ilgilenen Serdal Demirci, 2018 yılında kurulan Yunuseli Sivil Havacılık Derneği'ne (YUHSAD) bağlı olarak tek motorlu uçakla uçuş yapmaya başladı.

Sivil havacılığı herkese sevdirmek için çalıştıklarını belirten Demirci, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 10 Mayıs Anneler Günü'nde, Kahramanmaraş'ta oturan annesini göremedi.

GÖKYÜZÜNDEN ANNELERE GÜL VE KARANFİL

Anneler Günü'nü Bursa'da gökyüzünde kutlama kararı alan Demirci, uçuş öğretmeni Fevzi Ak ile birlikte 2 tek motorlu uçakla uçuş yaptı.

Şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladıklarını belirten Demirci ve Ak, alçak uçuş gerçekleştirerek gökyüzünden karanfil ve gül yaprağı bıraktı.

"TÜM ANNELERE GÜL SAÇTIK"

Herkesin havacılıkla tanışması için yoğun çalışma içinde olduklarını belirten Serdal Demirci, "İnsanlara sportif havacılığı sevdirmek adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2021 yılı içinde ciddi çalışmalar elde edeceğiz. YUSAD diye bir havacılık derneği kurduk. Herkesin havacılıkla tanışmasını istiyoruz. Bugün anneler gününe özel bir uçuş gerçekleştirdik. Kendi annemiz burada olmadığı için annelerimize özel bir alçak uçuş gerçekleştirip uçağımızın kelebek camından tüm annelere hitaben, başta şehit anneleri olmak üzere güller saçtık. Herkesin Anneler Günü'nü kutluyoruz." dedi.

"ANNELERİMİZDEN UZAK KALDIK"

Güzel bir organizasyona vesile olduklarını belirten uçuş öğretmeni Fevzi Ak, "Anneler Günü'nde ilk defa böyle değişik bir anneler günü kutladık. Annelerimizden uzak kaldık. Bir yandan da karantinadayız. Biz de tüm anneler için Bursa semalarına çıkarak gül fırlattık. Haberleri izledikçe sağlık çalışanı annelerin hikayeleri yüreğimize dokunuyor. Onlar inşallah bir an önce evlatlarına kavuşurlar. Bizler de onların özlemine bir çiçek gönderebildiysek ne ala. Böyle bir etkinlik yaptığımız için çok mutluyuz." dedi.