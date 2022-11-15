Petrol
92.52
-0.01%
Euro
19.2064
-0.07%
Dolar
18.5896
-0.08%
Altın
1.057
-0.21%
Borsa
4570
2.57%
Bitcoin
313.779
-0.18%
BTXN Coin
6.74
10.85%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C
    • Bursa'da hafif ticari araç motosikletle kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

    Bursa'da hafif ticari araç motosikletle kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

    Bursa'da hafif ticari araç, karşı şeritten gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı. 1'i ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
    • 15.11.2022 - 01:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da hafif ticari araç motosikletle kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

    Bursa'da İznik’in Boyalıca Mahallesi Kapalı Pazar mevkiinde, pazar alanına giriş yapmaya çalışan H.F. idaresindeki 16 U 9763 plakalı hafif ticari araç, karşı yola girmeye çalışınca karşı şeritten gelen H.K. idaresindeki 16 VG 506 plakalı motosikletle çarpıştı.

    Jandarmadan olay yerinde inceleme

    Kazayı gören çevredeki vatandaşlar motosikletteki 2 yaralının yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları İznik Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaptı.

    Bursa da hafif ticari araç motosikletle kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı #1

    Motosiklet sürücüsünün ayağı kırıldı

    İHA'nın haberine göre, kazada motosiklet sürücüsünün ayağının kırıldığı, arkasında bulunan M.C’nin (64) ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Bursa da hafif ticari araç motosikletle kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı #2

    Bursa da hafif ticari araç motosikletle kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı #3


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Çanakkale'de ölüme terk edilen 41 kaçak göçmen kurtarıldı
    İç Haber

    Çanakkale'de ölüme terk edilen 41 kaçak göçmen kurtarıldı

    Altının kilogramı 1 milyon 52 bin liraya çıktı
    Ekonomi

    Altının kilogramı 1 milyon 52 bin liraya çıktı

    Görüş Bildir