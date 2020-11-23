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    Bursa'da hasta taşıyan ambulans 6 metre yükseklikten düştü

    Gemlik ilçesinde 6 metre yükseklikten düşen ambulanstaki hasta ağır yaralandı.
    • DHA
    • 23.11.2020 - 19:33
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    Bursa'da hasta taşıyan ambulans 6 metre yükseklikten düştü

     

    Bursa'nın Gemlik ilçesinde hasta nakil hizmeti veren özel bir firmaya ait ambulans, İzmir-İstanbul Otobanı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gemlik Kavşağı yakınlarında yaklaşık 6 metre yükseklikten yola düştü.

    HASTA AĞIR YARALANDI

    Kazada, Balıkesir'den İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanes'ine tedavi için götürülen A.B, yaralandı.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

    Bursa da hasta taşıyan ambulans 6 metre yükseklikten düştü #1

    Bursa da hasta taşıyan ambulans 6 metre yükseklikten düştü #2

    Bursa da hasta taşıyan ambulans 6 metre yükseklikten düştü #3

    Bursa da hasta taşıyan ambulans 6 metre yükseklikten düştü #4

    Bursa da hasta taşıyan ambulans 6 metre yükseklikten düştü #5

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