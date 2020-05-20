Bursa'da hayırsever çiftçi 100 ton soğan dağıttı

Karacabey’de soğan yetiştiren bir çiftçi, hasadın ilk ürünlerini belediye vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Koronavirüs salgını sonrasında, alınan tedbirler neticesinde birçok vatandaş işsiz kaldı ve gelirlerini kaybetti.

Devlet tarafından bu süreçte ihtiyaç sahiplerine yapılan desteğin yanında, hayırseverlerin yardımları da yine yerel yönetimler koordinasyonunda insanlara ulaştırılıyor.

100 TON SOĞAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILDI

Bu kapsamda Bursa'da Karacabeyli çiftçi Faruk Çakır, yetiştirdiği soğanların ilk hasadını, ilçede yardıma muhtaç ailelere ulaştırması için Karacabey Belediyesi’ne verdi.

Karacabey Belediyesi ekipleri de yaklaşık 100 tonluk soğanı tarladan alarak, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün tespit ettiği dar gelirli ailelere kısa sürede ulaştırdı.

HAZIRLANAN YARDIMLARI BELEDİYE DAĞITIYOR

Karacabey Belediyesi, bu zamana kadar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla binlerce erzak ve gıda yardımını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Bu yardımlara hayırseverler de katkı sağlıyor. Hayırsever vatandaşlar veya kurumlar, hazırladıkları erzak paketlerini belediyeye telsim ederek, tespiti yapılan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için veriyor. Ekipler de hayırseverlerden aldıkları paketleri, kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.