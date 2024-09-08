Bursa’da hediyelik eşya mağazası alev alev yandı
İHA

Bursa'da saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi’nde bulunan bir hediyelik eşya mağazasında çıktı.

YANGIN HAVAİ FİŞEKLERE SIÇRADI

Klimadan çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst katta bulunan havai fişeklerin olduğu bölgeye sıçradı.

Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda ekibi sevk edildi. Ekipler patlamanın olduğu yangına canla başla mücadele verirken, iş yerinin hemen yanında bulunan oteldeki müşteriler tahliye edildi.

MAĞAZA KÜL OLDU

Alevleri yarım saatlik mücadele sonrası kontrol altına alınırken, mağaza kullanılamaz hale geldi.

Yangında can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)