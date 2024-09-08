Bursa’da hediyelik eşya mağazası alev alev yandı

İHA
Bursa'da saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi’nde bulunan bir hediyelik eşya mağazasında yangın çıktı.
YANGIN HAVAİ FİŞEKLERE SIÇRADI
Klimadan çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst katta bulunan havai fişeklerin olduğu bölgeye sıçradı.
Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler patlamanın olduğu yangına canla başla mücadele verirken, iş yerinin hemen yanında bulunan oteldeki müşteriler tahliye edildi.
MAĞAZA KÜL OLDU
Alevleri yarım saatlik mücadele sonrası kontrol altına alınırken, mağaza kullanılamaz hale geldi.
Yangında can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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