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    • Bursa'da hırsızlık suçuyla cezaevine girip pandemi nedeniyle çıktı: Kiraladığı araçla uyuşturucu sattı

    Bursa'da hırsızlık suçuyla cezaevine girip pandemi nedeniyle çıktı: Kiraladığı araçla uyuşturucu sattı

    Hırsızlık suçundan cezaevine giren zanlılar, pandemi nedeniyle tahliye edildi. İki zanlı, kiraladıkları otomobille uyuşturucu ticareti yaparken yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 12.09.2020 - 08:50
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    Bursa'da hırsızlık suçuyla cezaevine girip pandemi nedeniyle çıktı: Kiraladığı araçla uyuşturucu sattı

    Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Panayır Mahallesi’nde devriye atarken 34 plakalı bir aracın içinde bulunan 2 kişinin hareketlerinden şüphelendi.

    Aracı durduran ekipler, otomobildeki E.K. ve K.A.’yı aşağı indirdi. 2 kişinin üstünü arayan ekipler, E.K.’nin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek, K.A.’nın üzerinde ise bir miktar uyuşturucu buldu.

    MART AYINDA TAHLİYE EDİLMİŞLER

    Bunun üzerine ekipler araçta da arama yaptı. Yapılan aramada kiralık otomobilin içinde 4 kilo 570 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, şüphelinin daha önce işledikleri bir hırsızlık suçu sebebiyle cezaevinde olduklarını, pandemi sebebiyle mart ayında tahliye edildiklerini belirledi.

    Bursa da hırsızlık suçuyla cezaevine girip pandemi nedeniyle çıktı: Kiraladığı araçla uyuşturucu sattı #1

    TUTUKLANDILAR

    Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bursa da hırsızlık suçuyla cezaevine girip pandemi nedeniyle çıktı: Kiraladığı araçla uyuşturucu sattı #2

    Bursa da hırsızlık suçuyla cezaevine girip pandemi nedeniyle çıktı: Kiraladığı araçla uyuşturucu sattı #3

    Bursa da hırsızlık suçuyla cezaevine girip pandemi nedeniyle çıktı: Kiraladığı araçla uyuşturucu sattı #4

    Bursa da hırsızlık suçuyla cezaevine girip pandemi nedeniyle çıktı: Kiraladığı araçla uyuşturucu sattı #5

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