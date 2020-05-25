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- Bursa'da hırsızlık şüphelileri yakalandı
Bursa'da hırsızlık şüphelileri yakalandı
Polis ekiplerince, okulun bahçesinde dolaşan iki şüpheli yakalanırken, emniyetteki işlemleri devam eden iki kişiye 6 bin 300 lira ceza kesildi.
- DHA
- 25.05.2020 - 14:24
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki şüphelinin Alanyurt İmam Hatip Orta Okulu’nun bahçesinde hırsızlık amaçlı dolaştığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.
Harekete geçen ekipler, okulun bulunduğu adrese gitti.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Okulun bahçesinde bulunan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalanırken, gözaltına alınan şüphelilerin, Enver İ. (26) ve İsmail B. (25) olduğu tespit edildi.
Hırsızlık şüphelisi 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları sebebiyle kişi başı 3 bin 150’şer liradan toplamda 6 bin 300 lira ceza kesildi.
2 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.
Bursa'da hırsızlık şüphelileri yakalandı