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    Bursa'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

    Polis ekiplerince, okulun bahçesinde dolaşan iki şüpheli yakalanırken, emniyetteki işlemleri devam eden iki kişiye 6 bin 300 lira ceza kesildi.
    • DHA
    • 25.05.2020 - 14:24
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    Bursa'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki şüphelinin Alanyurt İmam Hatip Orta Okulu’nun bahçesinde hırsızlık amaçlı dolaştığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

    Harekete geçen ekipler, okulun bulunduğu adrese gitti.

    2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Okulun bahçesinde bulunan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalanırken, gözaltına alınan şüphelilerin, Enver İ. (26) ve İsmail B. (25) olduğu tespit edildi.

    Hırsızlık şüphelisi 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları sebebiyle kişi başı 3 bin 150’şer liradan toplamda 6 bin 300 lira ceza kesildi.

    2 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

    Bursa'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

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