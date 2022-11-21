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    Bursa'da husumetlileri tarafından iş yerinde bıçaklandı

    Bursa’da market işleten kişi, husumetli olduğu 2 şüpheli tarafından iş yerinde önce darp edildi ardından göğsünden bıçakladı. Tedavi altına alınan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • 21.11.2022 - 07:39
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    Bursa'da husumetlileri tarafından iş yerinde bıçaklandı

    Bursa'da saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Hacıseyfettin Mahallesi üzerinde bulunan bir markette, market işleten Semih C., dükkanını kapatmak için hazırlık yaparken aralarında husumet bulunan B.E. ile karşılaştı.

    Çıkan sözlü tartışma sonucu çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaştırılan B.E. bir süre sonra arkadaşıyla tekrar geldi.

    Göğsünden bıçaklandı

    İHA'nın haberine göre, Semih C. ile sözlü tartışma yaşayan B.E., arkadaşıyla birlikte dükkan sahibini önce darp etti ardından iki bıçak darbesiyle göğsünden bıçakladı.

    Yaralı adamı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve gece bekçileri ilk müdahalede bulundukları Semih C.’yi sağlık ekiplerine teslim ettiler.

    Bursa da husumetlileri tarafından iş yerinde bıçaklandı #1

    2 şüpheli için tahkikat başlatıldı

    Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan Semih C. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Öte yandan, Semih C.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili olay yerinden kaçan 2 şüpheli için tahkikat başlattı.

    Bursa da husumetlileri tarafından iş yerinde bıçaklandı #2


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