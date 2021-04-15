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    Bursa'da iftara yetişmeye çalışan sürücünün aracı yandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde iftara yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 15.04.2021 - 21:42
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    Bursa'da iftara yetişmeye çalışan sürücünün aracı yandı

    lSaat 19.45 sıralarında Mesudiye Mahallesi Çiftlik Sokak'ta meydana gelen olayda, iftara yetişmeye çalışan Tuncay Ferik yönetimindeki 16 AEK 889 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

    ARACINI PARK EDİP YARDIM İSTEDİ

    Yoğun dumanı gören sürücü aracı park edip yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangına söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Bursa da iftara yetişmeye çalışan sürücünün aracı yandı #1

    Bursa da iftara yetişmeye çalışan sürücünün aracı yandı #2

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