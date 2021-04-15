Bursa'da iftara yetişmeye çalışan sürücünün aracı yandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iftara yetişmeye çalışan sürücünün aracı seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 15.04.2021 - 21:42
lSaat 19.45 sıralarında Mesudiye Mahallesi Çiftlik Sokak'ta meydana gelen olayda, iftara yetişmeye çalışan Tuncay Ferik yönetimindeki 16 AEK 889 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
ARACINI PARK EDİP YARDIM İSTEDİ
Yoğun dumanı gören sürücü aracı park edip yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangına söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.