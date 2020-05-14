Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan Muhammet Yaşar, K.E. ve E.E., konuşmak için bir araya geldi.

Bir süre konuşan grup arasında kısa sürede tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine silah çekerek, ateş açtı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çıkan silahlı kavgada vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Muhammet Yaşar, K.E. ve E.E. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ve Uludağ Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan Muhammet Yaşar doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Tedavisi devam eden E.E. ve K.E.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bölgede geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.