Kamyonet sürücüsü, geri manevra yaparken park halindeki motosikleti devirip üzerine çıktıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde, markette alışveriş yapan kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki kamyonetine binip çıkmak için geri manevra yaptı.

MOTOSİKLETİ EZİP, KAÇTI

O sırada arkasında park halinde bulunan motosikleti fark etmeyip çarpıp yere düşüren sürücü, geri manevraya devam edip motosikletin üzerine çıktı.

Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden kamyonet sürücüsü, ortadan kayboldu.

Bursa'da, iki gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü ViDEO

İKİ GÜN ÖNCE ALINAN MOTOSİKLET HURDAYA DÖNDÜ

Olay yerine geldiğinde 2 gün önce aldığı motosikleti hurda halde bulan genç ise, şaşkına döndü. Daha sonra marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen motosiklet sürücüsü, polisi arayarak kamyonet sürücüsünden şikayetçi oldu.

Polis, olaydan sonra kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.