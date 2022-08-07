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Bursa'da iki noktada orman yangını çıktı

Bursa'da iki noktada orman yangını çıktı

Bursa'da ormanda iki farklı noktada yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Yangında bir kişi, küçük kaplumbağayı yanmaktan kurtardı.