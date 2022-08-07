Bursa'da iki noktada orman yangını çıktı
Bursa'da ormanda iki farklı noktada yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Yangında bir kişi, küçük kaplumbağayı yanmaktan kurtardı.
- 07.08.2022 - 17:51
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Otosansit Doğa Parkı'ndaki 2 farklı noktada saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
1 saatte kontrol altına alındı
Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 2 helikopter, 4 arazöz, 1 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı ve 30 personelle müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına aldı.
Kaplumbağa kurtarıldı
Öte yandan yangında alevler arasında kalan küçük kaplumbağa, çevredeki bir kişi tarafından kurtarıldı.
DHA'nın haberine göre, soğutma çalışmalarına devam ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.