Petrol
94.66
0.57%
Euro
18.2413
-0.72%
Dolar
17.9122
0.02%
Altın
1.022
-0.85%
Borsa
275
0.00%
Bitcoin
415.247
-0.16%
BTXN Coin
7.77
-4.31%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    Bursa'da iki noktada orman yangını çıktı

    Bursa'da ormanda iki farklı noktada yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Yangında bir kişi, küçük kaplumbağayı yanmaktan kurtardı.
    • 07.08.2022 - 17:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da iki noktada orman yangını çıktı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesi Otosansit Doğa Parkı'ndaki 2 farklı noktada saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

    1 saatte kontrol altına alındı

    Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 2 helikopter, 4 arazöz, 1 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı ve 30 personelle müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına aldı.

    Kaplumbağa kurtarıldı

    Öte yandan yangında alevler arasında kalan küçük kaplumbağa, çevredeki bir kişi tarafından kurtarıldı.

    DHA'nın haberine göre, soğutma çalışmalarına devam ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

    Bursa da iki noktada orman yangını çıktı #1

    Bursa da iki noktada orman yangını çıktı #2

    Bursa da iki noktada orman yangını çıktı #3

    Bursa da iki noktada orman yangını çıktı #4

    Bursa da iki noktada orman yangını çıktı #5

    Bursa da iki noktada orman yangını çıktı #6

    Bursa da iki noktada orman yangını çıktı #7

    Bursa da iki noktada orman yangını çıktı #8

    Bursa da iki noktada orman yangını çıktı #9

    Bursa da iki noktada orman yangını çıktı #10


    İlginizi Çekebilir

    Abdullah Avcı: Duran toptan gol yemeyen bir takıma kornerden 2 gol attık
    Futbol

    Abdullah Avcı: Duran toptan gol yemeyen bir takıma kornerden 2 gol attık

    Kripto borsası bu yeni yatırım sistemine katılıyor
    BTCrobo Cem

    Kripto borsası bu yeni yatırım sistemine katılıyor

    Edirne’de, 277 kaçak göçmen İstanbul'dan Afganistan'a gönderilecek
    3. Sayfa

    Edirne’de, 277 kaçak göçmen İstanbul'dan Afganistan'a gönderilecek

    Görüş Bildir