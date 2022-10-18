Petrol
91.94
0.07%
Euro
18.2832
-0.05%
Dolar
18.5668
-0.07%
Altın
985.88
-0.08%
Borsa
3848
6.08%
Bitcoin
367.211
1.56%
BTXN Coin
9.45
1.61%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Bursa'da iki tekstil fabrikasında zehirlenme: 54 işçi hastaneye kaldırıldı

    Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren aynı holdinge ait iki tekstil fabrikasında çalışan toplam 54 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
    • 18.10.2022 - 00:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da iki tekstil fabrikasında zehirlenme: 54 işçi hastaneye kaldırıldı

    Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) faaliyet gösteren aynı holdinge ait iki tekstil fabrikasında çalışan işçilerin 54’ünde akşam yemeğinin ardından bulantı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı.

    Firma yetkililerinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçiler fabrikanın servis araçları, taksi, özel araç ve ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    54 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

    DHA'nın haberine göre, polis ekipleri ilk belirlemelere göre 54 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığıne belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, işçilere verilen yemekten numüne alınarak tahlile gönderildiği öğrenildi.

    Bursa da iki tekstil fabrikasında zehirlenme: 54 işçi hastaneye kaldırıldı #1

    Bursa da iki tekstil fabrikasında zehirlenme: 54 işçi hastaneye kaldırıldı #2

    Bursa da iki tekstil fabrikasında zehirlenme: 54 işçi hastaneye kaldırıldı #3

    Bursa da iki tekstil fabrikasında zehirlenme: 54 işçi hastaneye kaldırıldı #4

    Bursa da iki tekstil fabrikasında zehirlenme: 54 işçi hastaneye kaldırıldı #5

    Bursa da iki tekstil fabrikasında zehirlenme: 54 işçi hastaneye kaldırıldı #6

    Bursa da iki tekstil fabrikasında zehirlenme: 54 işçi hastaneye kaldırıldı #7

    Bursa da iki tekstil fabrikasında zehirlenme: 54 işçi hastaneye kaldırıldı #8

    Bursa da iki tekstil fabrikasında zehirlenme: 54 işçi hastaneye kaldırıldı #9

    Bursa da iki tekstil fabrikasında zehirlenme: 54 işçi hastaneye kaldırıldı #10


    Genç Türk Kadını Banu yeni bir yatırım yolu buldu!
    Advertorial

    Genç Türk Kadını Banu yeni bir yatırım yolu buldu!

    Aşk acısı çeken Merve Oflaz tatile çıktı
    Magazin

    Aşk acısı çeken Merve Oflaz tatile çıktı

    Bulgaristan'a geçeceklerdi, jandarma yakaladı
    3. Sayfa

    Bulgaristan'a geçeceklerdi, jandarma yakaladı

    Görüş Bildir