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Bursa'da internet kafeye polis baskını

Bursa'da internet kafeye polis baskını

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken internet kafede oyun oynayan 14 kişi ile iş yeri sahibine 47 bin 250 TL para cezası kesildi.