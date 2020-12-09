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    Bursa'da internet kafeye polis baskını

    Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken internet kafede oyun oynayan 14 kişi ile iş yeri sahibine 47 bin 250 TL para cezası kesildi.
    • DHA
    • 09.12.2020 - 12:12
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 12:58
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    Bursa'da internet kafeye polis baskını

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesinde kapalı olması gereken bir internet kafenin faaliyetine devam ettiği ihbarını aldı.

    Ekipler, internet kafeye baskın düzenledi. Polis, internet kafede 14 kişinin oyun oynadığını tespit etti.

    14 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

    İş yeri sahibi Yıldırım Y. ile 14 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan toplam 47 bin 250 TL ceza kesildi.

    İş yeri sahibi Yıldırım Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

    Bursa'da internet kafeye polis baskını ViDEO

    Bursa internet kafe

    Bursa internet kafe

    Bursa internet kafe

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