Bursa'da iş yerinde kaçak tıraşa polis baskını
- DHA
- 29.04.2020 - 13:03
Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, salgınla mücadele kapsamında berberler ve güzellik salonları kapatılmıştı.
Yasağa rağmen bazı vatandaşların kuralları ihlal ettiği görüldü.
YASAĞA RAĞMEN KAÇAK TIRAŞ YAPTI
Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir otomotiv yan firmasında, kaçak tıraş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler; kuaför R.O.'yu, M.Y. ve A.Y.'yi tıraş ederken yakaladı.
Bursa'da iş yerinde kaçak tıraşa polis baskını ViDEO
3 BİN 150'ŞER LİRA PARA CEZASI
Kuaför R.O., maskesi ile dezenfektanının olduğunu belirterek, polisleri ceza yazmamaya ikna etmeye çalıştı.
Polis ekipleri ise İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine uyulmadığı gerekçesiyle, kuaför ile firma sahibi 2 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.