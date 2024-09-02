Bursa'da iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen kız çocuğu denize düştü Bursa'nın Mudanya ilçesinde, iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen küçük kız denize düştü. Kızının düştüğünü görünce suya atlayan baba, kızını çevredeki vatandaşların el birliğiyle kurtardı.

İHA

Bursa'da saat 22.30 sıralarında Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi'nde gezi için çıkan tur gemisi Trilye'de kıyıya yanaştı.

DENİZE DÜŞEN KIZ KURTARILDI

Gemiden inmek isteyen 6 yaşındaki kız, kıyı ile gemi arasındaki boşluğu fark etmeyip suya düştü.

Kızının denize düştüğünü gören anne fenalık geçirirken, baba ise hemen suya atladı. Çevredekilerin seferber olmasıyla sudan çıkarılan baba kız kurtarıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Vatandaşların elbirliği olarak kurtardığı baba-kızın sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kurtarılma anı kameraya anbean yansıdı.

Olayı fark eden vatandaşlar, “Tur gemisi burada kıyıya yanaştı. Küçük bir kız da dalgınlığına gelip suya düştü. Baba da kızın arkasından atladı. Çevredekiler müdahale edince baba kız kurtarıldı. Bi anlık dikkatsizlik, anne babalar daha dikkatli olmalı” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)