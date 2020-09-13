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    Bursa'da kaçak ağaç kesen şahıs fotokapana yakalandı

    Kaçak ağaç kesen kişi fotokapanla görüntülendi. Bu kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
    • DHA
    • 13.09.2020 - 15:22
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    Bursa'da kaçak ağaç kesen şahıs fotokapana yakalandı

    Bursa'da ormanlık alanda kaçak ağaç kesen bir şahsın, bölgedeki fotokapana yakalandığı bildirildi.

    YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

    Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, kaçak ağaç kesen kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

    Öte yandan ormanların, Orman Bölge Müdürlüğü'nce yerleştirilen fotokapanlarla 7 gün 24 saat gözetlendiği de hatırlatıldı.

    Bursa da kaçak ağaç kesen şahıs fotokapana yakalandı #1


    Bursa da kaçak ağaç kesen şahıs fotokapana yakalandı #2

    Bursa da kaçak ağaç kesen şahıs fotokapana yakalandı #3

    Bursa da kaçak ağaç kesen şahıs fotokapana yakalandı #4

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