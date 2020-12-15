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    Bursa'da kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı

    Bursa'nın Kestel ilçesinde kaçak kazı yapan üç kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 15.12.2020 - 17:29
    • Güncelleme : 15.12.2020 - 17:35
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    Bursa'da kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı

    Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel ilçesi Turanköy Mahallesi Aksu Deresi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

    Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen ekipler M.G, Ö.M. ve E.A'yı suçüstü yakaladı.

    MALZEMELERE EL KONULDU

    Şüphelilerin yanında bulunan jeneratör, delici/kırıcı alet, bakır çubuk, kürek ve kazma gibi çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.

    Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri yapılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

    Bursa'da kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı ViDEO

    Bursa da kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı #1

    Bursa da kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı #2

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