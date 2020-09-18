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    Bursa'da kaçak kına gecesine zabıta baskını

    Gemlik'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen düzenlenen kına gecesine katılan 12 kişiye toplam 42 bin lira ceza yazıldı.
    • DHA
    • 18.09.2020 - 10:01
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    Bursa'da kaçak kına gecesine zabıta baskını

    Bursa Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Dr. Ziya Kaya Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda yasak olmasına rağmen 'kaçak kına gecesi' düzenlendiği yönünde ihbar aldı.

    CEZA KESİLDİ

    Hemen harekete geçen zabıta ekipleri, düğün salonuna baskın yaptı. Ekipler, kınaya katılan 12 kişiye 3 bin 500'er liradan toplam 42 bin lira ceza kesti.

    Bursa da kaçak kına gecesine zabıta baskını #1

    Ayrıca düğün salonu sahibi ile kına gecesini düzenleyen aileye 350'şer liradan toplam 700 lira ceza uygulandı.

    Bursa da kaçak kına gecesine zabıta baskını #2

    Kına gecesinde çekilen görüntülerde, davetlilerin sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü.

    Bursa da kaçak kına gecesine zabıta baskını #3




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