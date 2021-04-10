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    Bursa'da kahvehaneye polis baskını

    İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince kahvehaneye yapılan baskında 13 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 41 bin 340 TL para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 10.04.2021 - 03:38
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    Bursa'da kahvehaneye polis baskını

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde, bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

    Kahvehaneye baskın yapan polis ekipleri, 13 kişinin kumar oynadığını belirledi.

    Polisleri karşılarında gören şüpheliler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Bursa'da kahvehaneye polis baskını VİDEO

    13 KİŞİYE 41 BİN LİRA CEZA

    Kahvehane hakkında 3 bin 180 TL cezai işlem yapan ekipler, 13 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle toplamda 41 bin 340 lira ceza yazdı.

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    Bursa da kahvehaneye polis baskını #2

    Bursa da kahvehaneye polis baskını #3

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