Bursa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İHA

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Cerrah Mahallesi'nde Rafet Y. (43) yönetimindeki 34 BLA 067 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Filiz Ö. (36) idaresindeki 34 EHF 034 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi tedavi altında

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Dilara Ş. (15), Gülbahar Ş.(35), Canan Ö. (51) ile Nazan Y. (40) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı