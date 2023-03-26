Bursa'da kamyonet şarampole uçtu: 2 yaralı Bursa'da bir kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı.

İHA

Bursa'da İznik-Adapazarı karayolu hocaköy sapağı önünde, 11 SB 499 plakalı kamyonet , sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu.

Şarampole uçan aracın sürücüsü ve bir kişi yaralandı

Kaza sonrası kamyonet yan yatarken, sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumu iyi

Öte yandan, yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.