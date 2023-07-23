Bursa'da kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü Bursa’da tıra arkadan çarparak şarampole düşen kamyonda 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA

Bursa'da saat 18.00 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu, Subaşı mevkiinde, Bursa'dan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Cemal Çakır (32) idaresindeki 10 Z 4872 plakalı alüminyum yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir halinde olan C.Ç. yönetimindeki 45 AHY 535 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kamyonet şarampole düştü

Çarpmanın etkisiyle kamyonet yol kenarındaki şarampole düşerek yan yattı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bir kişi yaşamını yitirdi

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kamyonette yolcu olarak bulunan Telli Çakır (55)'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Yaralı sürücü Cemal Çakır ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralını sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.