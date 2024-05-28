Bursa'da kamyonetin kasasına 5 at sığdırdı Mustafakemalpaşa ilçesinde kamyonetin kasasına yüklediği 5 atla trafiğe çıkan sürücünün hiçbir şey umurunda olmadı. 5 atın nereye ve ne için götürüldüğü ise sosyal medya da merak konusu oldu.

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İHA

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi istikametinde üzerinde 5 at yüklü kasası açık kamyonet, kilometrelerce yolu üzerinde branda bile olmadan gelip, Bursa şehir merkezine girdi.

Şehrin İzmir yolu girişindeki kontrol noktasından da çevrilmeden geçen üzeri at yüklü kamyonet, hiçbir şeye aldırış etmeden ilerleyişine devam etti.

Nereye ne için götürüldükleri merak konusu

Özlüce ve Küçüksanayi yönünde ilerleyip Acemlere gelmeden Mudanya yolu istikametine dönen kamyonetin, üzerindeki 5 atla nereye ve ne için gittiği merak konusu oldu.

Şiddetli rüzgarda zaman zaman huysuzlanan atlar, hareket halindeki kamyonetin zaman zaman sağa sola eğilmesine sebep oldu. O anlara şahit olan trafikteki diğer sürücüler, cep telefonlarıyla hareket halindeki at yüklü kamyonetten görüntü aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)