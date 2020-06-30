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    Bursa'da Karadeniz şiveli polis memuru dikkat çekti

    Aslen Trabzonlu olan bir polis memurunun şivesiyle yaptığı uyarılar dikkat çekerken, maskeyi burun altına indirenler bile uyarıldı.
    • DHA
    • 30.06.2020 - 15:50
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    Bursa'da Karadeniz şiveli polis memuru dikkat çekti #1

    Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, maske kullanımı konusundaki uyarı ve cezai işlem uygulamaları devam ediyor.

    İnegöl ilçesinde aslen Trabzonlu olan ve Atatürk Bulvarı üzerinde görev yapan polis memuru Murat C.'nin vatandaşlara Karadeniz şivesiyle yaptığı uyarılar yüzleri dikkat çekti

    CEZALARI DA KESTİ

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmanın önemine vurgu yapan Murat C., takmayanlara ise cezai işlem uyguladı.

    Maskeyi burun altına indirenleri de uyaran polis memuruna birkaç meslektaşı daha eşlik etti.

    Karadeniz şiveli polis maskeyi burnunun altına indireni bile uyardı İZLE

    Bursa'da Karadeniz şiveli polis memuru dikkat çekti #2

    Bursa'da Karadeniz şiveli polis memuru dikkat çekti #3

    Bursa'da Karadeniz şiveli polis memuru dikkat çekti #4

    Bursa'da Karadeniz şiveli polis memuru dikkat çekti #5

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