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- Bursa'da Karadeniz şiveli polis memuru dikkat çekti
Bursa'da Karadeniz şiveli polis memuru dikkat çekti
Aslen Trabzonlu olan bir polis memurunun şivesiyle yaptığı uyarılar dikkat çekerken, maskeyi burun altına indirenler bile uyarıldı.
- DHA
- 30.06.2020 - 15:50
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, maske kullanımı konusundaki uyarı ve cezai işlem uygulamaları devam ediyor.
İnegöl ilçesinde aslen Trabzonlu olan ve Atatürk Bulvarı üzerinde görev yapan polis memuru Murat C.'nin vatandaşlara Karadeniz şivesiyle yaptığı uyarılar yüzleri dikkat çekti
CEZALARI DA KESTİ
Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmanın önemine vurgu yapan Murat C., takmayanlara ise cezai işlem uyguladı.
Maskeyi burun altına indirenleri de uyaran polis memuruna birkaç meslektaşı daha eşlik etti.
Karadeniz şiveli polis maskeyi burnunun altına indireni bile uyardı İZLE