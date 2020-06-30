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Bursa'da Karadeniz şiveli polis memuru dikkat çekti

Bursa'da Karadeniz şiveli polis memuru dikkat çekti

Aslen Trabzonlu olan bir polis memurunun şivesiyle yaptığı uyarılar dikkat çekerken, maskeyi burun altına indirenler bile uyarıldı.