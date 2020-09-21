Karantina kuralını ihlal ederek düğün salonunda çalışan T.A. hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda çalışan T.A., koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 27 Ağustos'ta karantinaya alındı.

Karantinada olması gereken T.A., 5 Eylül'de ise düğün salonunda görev aldı.

3 BİN TL PARA CEZASI

Salonda çalıştığı bilgisini alan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünde çekilen video ve fotoğrafları inceleyerek kural ihlalinde bulunan şahsa 3 bin 150 lira ceza uyguladı.

Bursa'da karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalıştı ViDEO

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnan da yaptığı açıklamada, karantina kuralını ihlal eden sanık hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını duyurdu.