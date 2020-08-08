Bursa'da kargoları fırlatan görevli kovuldu

Kargoları basket gibi kamyona atan PTT çalışanının iş akdi görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sona erdirildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde PTT Kargo çalışanının kolileri “basket atar” gibi kamyona fırlatması tepkiye yol açtı.

O anlar kayda alınırken, görüntüler sosyal medyada “kargocudan müthiş üçlükler” olarak yayıldı.

“YÜZDE 20'Sİ KIRIK GELİYOR”

Kargo mağdurlarından Sercan Yüksek, “Ben e-ticaret işi ile uğraşan esnafım. Biz gönderilerimizi kargo firmaları ile gönderiyoruz. Günlük 100-150 kargo gönderiyoruz ama yüzde 20’si kırık teslim ediliyor ve geri geliyor. Mağduriyetimiz büyüktür. Her gün zarar ediyoruz.” diye konuştu.

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İŞİNE SON VERİLDİ

Gelen tepkiler üzerine PTT Genel Müdürlüğü, kargoları fırlatan Hüseyin Taner Ö.'nün işine son verdi.

‘YOĞUNLUKTAN ÜRÜNLERİ ALAMIYORUZ’ BAHANESİ

Öte yandan koronavirüs sebebiyle daha çok evlerinden internet üzerinden alışveriş yapan çok sayıda vatandaşın satın aldığı ürünün zarar gördüğü için iade edilmek istendiği, kargo firmalarının iade ürünü kabul edecek şubelerdeki yoğunluğu bahane ederek, zarar gören ürünü geri almadığı, bu sebeple iade süresi geçen birçok ürünün de vatandaşların elinde kaldığı; binlerce kişinin bu şekilde mağdur olduğu iddia edildi.