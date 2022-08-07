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    Bursa'da karpuzda bolluk yaşanıyor: Kilosu 80 kuruşa düştü

    Karpuz tarlalarında verimin artmasıyla birlikte fiyatlarda düşüş yaşanmaya başladı. 3 liradan satılan karpuzun kilosunun 80 kuruşa kadar düştüğü görüldü.
    • 07.08.2022 - 11:21
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    Bursa'da karpuzda bolluk yaşanıyor: Kilosu 80 kuruşa düştü

    Tarlalarda verim artışı yaşanmaya devam ediyor.

    Bursa'da karpuz tarlalarında yaşanan bolluk fiyatlara da yansıdı. Türkiye'nin birçok bölgesine gönderilen karpuzlar, kalitesi ve lezzetiyle ün salıyor.

    80 kuruşa düştü

    Bu yıl tarlalarda kilosu 3 liradan satılan karpuz, bolluk nedeniyle 80 kuruşa kadar düştü.

    Bursa da karpuzda bolluk yaşanıyor: Kilosu 80 kuruşa düştü #1

    "3 liradan ürünümüzü satıyorduk"

    Tarlada 80 kuruş olan karpuzun pazarda 4-5 liradan satıldığını ifade eden üretici Ersin Demir, "Bu karpuz sezonu iyi açtı, 3 liradan ürünümüzü satıyorduk. Ürün bollaştıkça fiyat 80 kuruşa kadar düştü. Bunun sebebi ürünün bol olması" dedi.

    Bursa da karpuzda bolluk yaşanıyor: Kilosu 80 kuruşa düştü #2

    Bursa da karpuzda bolluk yaşanıyor: Kilosu 80 kuruşa düştü #3

    Bursa da karpuzda bolluk yaşanıyor: Kilosu 80 kuruşa düştü #4


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