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    Bursa'da Karsak Deresi'nde şüpheli atık alarmı

    Bursa Gemlik’ten körfeze karışan Karsak Deresi'nde kirlilik ve atıkların bir türlü sonu gelmiyor.
    • 06.01.2023 - 04:27
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    Bursa'da Karsak Deresi'nde şüpheli atık alarmı

    Bursa'da Orhangazi’den başlayarak Gemlik Körfezine akan derede, özellikle çevrede bulunan firmaların farklı dönemlerde attıkları atıklar gündeme gelirken, son günlerde zeytinde mahsul zamanının olmasından dolayı, derenin büyük bölümü zeytin atık sularının kokusuna esir olmuş duruma geldi.

    Kimyasal atıkların köpürdüğü görüldü

    Atıkların derenin üst bölümünü nerede ise tamamen siyaha bürüdüğü görülürken, kotun düştüğü bölgede ise kimyasal ağırlıklı atıkların köpürmesi dikkatleri çekti.

    Bursa da Karsak Deresi nde şüpheli atık alarmı #1

    Konuyla ilgili çözüm bekleniyor

    İHA'nın haberine göre, devamlı sorun olarak gündeme gelen Karsak Deresi ile alakalı, Orhangazi bölgesinde arıtma istasyonları kurulsa da firmaların atıklarının önüne geçilmedikçe, sorunun çözülmesinin uzak ihtimal olacağı düşünülüyor.

    Bursa da Karsak Deresi nde şüpheli atık alarmı #2

    Bursa da Karsak Deresi nde şüpheli atık alarmı #3


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