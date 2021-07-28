Bursa'da kaza: 2'si çocuk 5 yaralı

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşti.

İnegöl’den Alanyurt istikametine seyir halinde olan sürücü A.Ç, yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen E.Ş.'nin kullandığı kamyon ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Ç. ile birlikte Halime Ç. (18), Fadime Ç. (43), Azra Ç. (6) ve Melek Ç. (14) yaralandı.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yoldan geçen diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



